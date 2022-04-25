لبنان

جلسة طارئة لمجلس الوزراء لبحث الوضع في طرابلس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-04-2022 | 07:38
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علم " لبنان ٢٤" أن إتصالا  جرى بين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبحث في التطورات الراهنة ، واتفق في خلاله على عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء تخصص لبحث الاوضاع والمستجدات في مدينة طرابلس .
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