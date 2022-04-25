جلسة طارئة لمجلس الوزراء لبحث الوضع في طرابلس





علم " لبنان ٢٤" أن إتصالا جرى بين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبحث في التطورات الراهنة ، واتفق في خلاله على عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء تخصص لبحث الاوضاع والمستجدات في مدينة طرابلس .