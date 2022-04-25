لبنان

البابا فرنسيس يعين مرسلا لبنانيا قاضيا في محكمة الروتا

Lebanon 24
25-04-2022 | 08:05
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وزع المركز الكاثوليكي للاعلام ما يلي: "عين قداسة البابا فرنسيس، المرسل اللبناني الأب أنطونيوس الشويفاتي قاضيا في محكمة الروتا الرومانية، وهو كان يشغل منصب المدعي العام في المحكمة نفسها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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البابا فرنسيس

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