البابا فرنسيس يعين مرسلا لبنانيا قاضيا في محكمة الروتا

وزع المركز الكاثوليكي للاعلام ما يلي: "عين قداسة البابا فرنسيس، المرسل اللبناني الأب أنطونيوس الشويفاتي قاضيا في محكمة الروتا الرومانية، وهو كان يشغل منصب المدعي العام في المحكمة نفسها".