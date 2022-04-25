لبنان

برقية تهنئة من بري إلى ماكرون.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
25-04-2022 | 07:57
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أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهنئا بإنتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية لولاية رئاسية جديدة.
 
وجاء في نص البرقية: "يطيب لي بإسمي وبإسم المجلس النيابي اللبناني أن أتوجه من سيادتكم بأحر التهاني بمناسبة إنتخابكم رئيسا للجمهورية الفرنسية لولاية جديدة متمنيا لكم النجاح والتوفيق في قيادة فرنسا نحو المزيد من التقدم والإزدهار وصون قيم الجمهورية في الحرية والمساواة والأخوة".

وأضاف في برقية التهنئة: "كما أنتهزها مناسبة لنجدد إلتزامنا العمل سويا لتعزيز عرى الصداقة بين الشعبين اللبناني والفرنسي وتطوير صيغ التعاون في مختلف المجالات لا سيما على المستوى البرلماني بما يخدم المصالح التاريخية والمشتركة للبلدين الصديقين لبنان وفرنسا".
 
 
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