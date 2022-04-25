لبنان

هبة مقدمة من السيد نصرالله الى هذه البلدات

Lebanon 24
25-04-2022 | 08:25
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قدم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله عبر قيادة منطقة الجنوب الأولى، هبة من مادة المازوت عبارة عن 650 ألف ليتر موزعة على 116 بئرا ارتوازية في مدن وقرى أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، لتشغيل مولدات الآبار وحل مشكلة انقطاع المياه عن الأهالي، في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتجدد أزمة انقطاع المياه معها في العديد من المدن والبلدات الجنوبية، ومع ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير، وضمن المبادرات التي يقدمها الحزب للتخفيف من حدة الأزمة بشكل عام وتبعاتها على المواطنين في مختلف المناطق.
 
وفي هذا الصدد، توجه أهالي وبلديات (ياطر، برج رحال، المالكية، زبقين، قانا، برج الشمالي وحي صلحا وشارنيه، بافليه، البازورية، الحنية، مزرعة مشرف، طيرحرفا، الحلوسية، طيردبا، ديرعامص، شحور، صريفا، جبال البطم، الرمادية، عيتيت، باريش، معروب، كفركلا، المجادل، حناويه، باتوليه، القنطرة، مارون الراس، ديرقانون رأس العين) بالشكر للسيد نصر الله ولقيادة "حزب الله" ولمديرية العمل البلدي على دعمهم المستمر للأهالي لا سيما في تأمين مادة المازوت بشكل مجاني، والتي من شأنها أن تؤمن المياه للبلدات، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف أعباء مادية كبيرة كان سيتكبدها الأهالي من جراء شرائهم للمياه، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها ناسنا وأهلنا ووطننا لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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