القصيفي يدعو الى المشاركة في التجمع السلمي امام مجلس النواب غدا

وجه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي نداء الى الصحافيات والصحافيبن والاعلاميات والاعلاميين جاء فيه: "إن الواجب الوطني والمهني والاخلاقي يحتم علينا أن نكون في خدمة اللبنانيين جميعا والدفاع عن قضاياهم المحقة والعادلة، وقد تقرر في اجتماع نقابات المهن الحرة اليوم - ونقابة المحررين عضو مؤسس فيه - التجمع السلمي أمام المجلس النيابي في وقفة اعتراضية واحتجاجية رفضا لمحاولة إمرار مشروع الكابيتال كونترول في اللجان النيابية بالصيغة المطروحة، حفاظا على حقوق المودعين، وهي حقوق موحدة غير قابلة للفرز، كما ودائع النقابات وصناديقها وهي مدخرات اشتراكات ومساهمات المنتسبين إليها".ودعا الزميلات والزملاء في الصحافة والاعلام، كما المصورين، وعمال الطباعة، ومخرجي الصحف و"الغرافيك"، إلى المشاركة بكثافة في التجمع السلمي يوم غد الثلاثاء في 26 من الحالي أمام المجلس النيابي - المدخل المقابل لبلدية بيروت، والمحاذي لفندق "غراي" ابتداء من التاسعة صباحا، "انتصارا لحق اللبنانيين والنقابات في ودائعهم وصناديقهم، ورفضا للمساس بها والبحث في اي طرح قبل إقرار خطة التعافي الاقتصادي والأخذ بالبنود الإصلاحية التي أشار إليها بيان اتحاد نقابات المهن الحرة".وإذ شدد على سلمية التجمع، دعا الزملاء المشاركين إلى "رفع اقلامهم وكاميرات التصوير عاليا خلال الوقفة الاحتجاجية".