متى واين ستعقد جلسة مجلس الوزراء؟



يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية عند الحادية عشرة والنصف من قبل طهر غد الثلاثاء في القصر الجمهوري للبحث في موضوع غرق الزورق قبالة شاطئ مدينة طرابلس وتداعياته، اضافة الى البحث في الاوضاع الامنية في مختلف المناطق اللبنانية