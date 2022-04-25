توضيح من" حزب ٧"



جاءنا من "حزب ٧ " التوضيح الاتي : للتوضيح والشفافية، بعد نشر موقع ليبانون 24 خبرا أن الناشط إيلي هيكل هو من قياديي " حزب ٧" , نحيطكم علما أن هيكل لا ينتمي لصفوف الحزب".