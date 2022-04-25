لبنان

تعرضت لحادث سير وفارقت الحياة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-04-2022 | 09:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشابة "حنان جوزيف السخن" مواليد العام ١٩٨٨، بعد تعرضها لحادث سير مروع على الاوتوستراد الشرقي من طريق ادما في جونيه.
 
وتم نقل الجثة الى مركز كسروان الطبي في غزير، فيما شهدت المنطقة زحمة سير خانقة.
 
 
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حادث سير

جونيه

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