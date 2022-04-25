لبنان

تيار الكرامة: عمر الشعراني ليس من انصارنا

Lebanon 24
25-04-2022 | 09:05
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صدر عن المكتب الاعلامي لتيار الكرامة البيان التالي:

نتأسف من جميع ابناء طرابلس ان نجد انفسنا مضطرين مرة جديدة ان نوضح للرأي العام في طرابلس وفي كل لبنان ان هناك بعض المأجورين والمصطادين بالماء العكر يريدون ان يزجّوا رئيس التيار النائب فيصل كرامي عنوة في الحادث الاليم الذي اودى بحياة الشاب محمد المراد (ابو عمر).
كي لا نعيد ونكرر وبشكل واضح، ان المدعو عمر الشعراني هو ليس من انصار الوزير كرامي بل هو من انصار الوزير السابق اللواء اشرف الريفي منذ زمن بعيد وهو امرٌ يعرفه القاصي والداني، والذي سلّمه بنفسه فعلاً للقضاء يوم امس مشكوراً لدرء الفتنة ولمنع الاصطياد في الماء العكر، والصورة التي ظهر فيها في مكتب كرامي كانت زيارة مع اشخاص من منطقة القبة والمعروف ان ابواب دار ومكتب الوزير كرامي مفتوح لجميع ابناء المدينة دون  استثناء، وليس كل من يزور كرامي في مكتبه او داره هو من انصاره حصراً.
ويهمّ المكتب ان يوضح ان عائلة مراد وعائلة المصري الشعراني هم اهلنا وابناء مدينتنا ونكنّ لهم كامل الاحترام وان اي خطأ فردي لا تؤخذ العائلة كلها بذنبه، والبيانات الملغومة التي توزّع في طرابلس لاغراض سياسية هي دليل واضح على افلاس ناشريها ومن يدعموهم و لكن الحقيقة واضحة كالشمس.
نأسف مجددا في هذه الايام الحزينة ان نصطر الى توضيح مرة جديدة، ونحن اذ نقدم تعازينا الحارة ومواساتنا لآل مراد فقيدهم المرحوم عمر مراد، نترحّم على كل شهداء زورق الموت الذين تشيعهم مدينتهم طرابلس اليوم ونسأل الله ان يتغمدهم جميعاً برحمته الواسعة.
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