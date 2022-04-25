لبنان

سليمان عبيد: نبكي وننزف مع طرابلس

Lebanon 24
25-04-2022 | 09:13
A-
A+
Doc-P-945820-637865000899398467.jpg
Doc-P-945820-637865000899398467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


أدلى المرشح عن المقعد الماروني في طرابلس على لائحة للناس سليمان جان عبيد بتصريح قال فيه:

نبكي وننزف مع طرابلس اليوم دمعًا ودما ليس فقط على المأساة التي المت بها وبنا، وإنما على دولةعاجزة وغير قادرة على وهب أولادها ادنى ومقومات العيش الكريم، فتدفعهم الى الموت الأكيد والذليل. فالكل مطالب اليوم ان يتوقف امام الحادث الحدث الجلل، ويتبين منه كيف انقسم اللبنانيون بين باق في لبنان لا حول ولا قوة له، او مهاجر غير آبه حتى لمخاطر الفناء او الموت او الزوال.

نعول على الجيش وعلى قيادته الحكيمة فتح تحقيق سريع، شفاف، حازم وتبيان المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين باسرع سرعة ممكنة آملين ان يساهم ذلك ولو بجزء بسيط ببلسمة جراحنا وجراح اهل الضحايا في طرابلس والشمال.

كفى استخفافًا بالحياة، فهي اكبر نعمة اعطيت للبشر، توقفوا عن تحويلها نقمة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:58 | 2022-04-25
11:03 | 2022-04-25
10:50 | 2022-04-25
10:42 | 2022-04-25
10:14 | 2022-04-25
10:03 | 2022-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website