سليمان عبيد: نبكي وننزف مع طرابلس

أدلى المرشح عن المقعد الماروني في طرابلس على لائحة للناس سليمان جان عبيد بتصريح قال فيه:نبكي وننزف مع طرابلس اليوم دمعًا ودما ليس فقط على المأساة التي المت بها وبنا، وإنما على دولةعاجزة وغير قادرة على وهب أولادها ادنى ومقومات العيش الكريم، فتدفعهم الى الموت الأكيد والذليل. فالكل مطالب اليوم ان يتوقف امام الحادث الحدث الجلل، ويتبين منه كيف انقسم اللبنانيون بين باق في لبنان لا حول ولا قوة له، او مهاجر غير آبه حتى لمخاطر الفناء او الموت او الزوال.نعول على الجيش وعلى قيادته الحكيمة فتح تحقيق سريع، شفاف، حازم وتبيان المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين باسرع سرعة ممكنة آملين ان يساهم ذلك ولو بجزء بسيط ببلسمة جراحنا وجراح اهل الضحايا في طرابلس والشمال.كفى استخفافًا بالحياة، فهي اكبر نعمة اعطيت للبشر، توقفوا عن تحويلها نقمة.