لبنان

الرصاص الطائش في طرابلس يصيب احد الاطفال (صورة)

Lebanon 24
25-04-2022 | 09:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض احد الاطفال في منطقة ابي سمراء في طرابلس للاصابة برصاصة طائشة وذلك بعد تكاثر اطلاق النار في المدينة بالتزامن مع تشييع ضحايا الزورق الذي غرق قبالة شواطىء المدينة.
 
 
 
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