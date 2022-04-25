لبنان

معمل دير عمار يعود الى العمل

Lebanon 24
25-04-2022 | 10:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ان باخره محملة بالمازوت ستقوم بتفريغ حمولتها خلال الساعات القليلة المقبلة في معمل ديرعمار وبالتالي سيعود المعمل الى انتاج الكهرباء كما السابق ابتداء من مساء اليوم او صباح الغد. 
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دير عمار

الكهرباء

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