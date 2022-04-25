لبنان

الحريري أبرق للرئيس الفرنسي مهنئا بإعادة انتخابه

Lebanon 24
25-04-2022 | 10:42
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صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري ما يلي:

"وجه الرئيس سعد الحريري برقية الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مهنئا بإعادة انتخابه بجدارة لولاية ثانية لرئاسة الجمهورية الفرنسية.
وأعرب الرئيس الحريري عن سروره بهذه المناسبة، انطلاقا من العلاقة الشخصية "بيننا"، والاهتمام الدائم والدعم الذي يحظى به لبنان من قبلكم.
وتمنى الرئيس الحريري التوفيق والنجاح للرئيس الفرنسي، في ولايته الثانية، لتحقيق أماني وتطلعات الشعب الفرنسي الصديق، في عالم يزداد تعقيدا وبحاجة للرؤية القيادية التي كانت سببا في تجديد ثقة الفرنسيين بشخصكم مرة أخرى".
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