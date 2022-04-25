لبنان

اشكال كبير في مكتب احد المرشحين

Lebanon 24
25-04-2022 | 10:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال كبير في مكتب المرشح عباس ياغي في بعلبك على خلفية مهاجمته سلاح حزب الله.
 
وادى الاشكال الى اصابة احد مناصري الحزب بسكين في خاصرته.
 
 
 
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