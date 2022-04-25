لبنان

ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم سعرُه المرتقب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-04-2022 | 11:58
A-
A+
Doc-P-945860-637865101871332273.jpg
Doc-P-945860-637865101871332273.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر المديرية العامة للنفط لـ"لبنان24" إنّ "جدولاً جديداً لأسعار المحروقات سيصدر يوم غد الثلاثاء"، مشيرة إلى أنّ "فريق عمل وزارة الطاقة سيعمل صباحاً على وضع الجدول وإصداره بشكل فوري من أجل أن تعمل المحطات بشكل طبيعي وعادي".
ولفتت المصادر إلى أنّ "الجدول قد يشهدُ قفزة بالأسعار، على ألا تكون كبيرة جداً"، موضحة أنّ "ارتفاع سعر الدولار سيؤثر بشكل مباشر على تسعيرة يوم الغد، في حين أن ارتفاع سعر منصة صيرفة سيلعب دوراً في ارتفاع فاتورة البنزين". 
بدورها، توقعت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات أن يتراوح السعر المرتقب لصفيحة البنزين بين 480 و 505 آلاف ليرة لبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:26 | 2022-04-25
14:21 | 2022-04-25
13:56 | 2022-04-25
13:38 | 2022-04-25
13:23 | 2022-04-25
13:19 | 2022-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website