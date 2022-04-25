ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم سعرُه المرتقب

قالت مصادر المديرية العامة للنفط لـ"لبنان24" إنّ "جدولاً جديداً لأسعار المحروقات سيصدر يوم غد الثلاثاء"، مشيرة إلى أنّ "فريق عمل وزارة الطاقة سيعمل صباحاً على وضع الجدول وإصداره بشكل فوري من أجل أن تعمل المحطات بشكل طبيعي وعادي".

ولفتت المصادر إلى أنّ "الجدول قد يشهدُ قفزة بالأسعار، على ألا تكون كبيرة جداً"، موضحة أنّ "ارتفاع سعر الدولار سيؤثر بشكل مباشر على تسعيرة يوم الغد، في حين أن ارتفاع سعر منصة صيرفة سيلعب دوراً في ارتفاع فاتورة البنزين".

بدورها، توقعت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات أن يتراوح السعر المرتقب لصفيحة البنزين بين 480 و 505 آلاف ليرة لبنانية.