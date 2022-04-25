آخر مستجدات قضية "زورق الموت".. طوافة بريطانية تدخل على خطّ البحث والإنقاذ

أعلنت قيادة الجيش في تغريدة عبر "تويتر" أن طوافة بريطانية نوع CH -146 Griffon تابعة للسرب 84 البريطاني، تشارك إلى جانب الجيش في عمليات البحث والإنقاذ قبالة شاطئ طرابلس.

