لبنان

آخر مستجدات قضية "زورق الموت".. طوافة بريطانية تدخل على خطّ البحث والإنقاذ

Lebanon 24
25-04-2022 | 12:30
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أعلنت قيادة الجيش في تغريدة عبر "تويتر" أن طوافة بريطانية نوع CH -146 Griffon تابعة للسرب 84 البريطاني، تشارك إلى جانب الجيش في عمليات البحث والإنقاذ قبالة شاطئ طرابلس.
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