لبنان

اتفاقية لدعم الشعب اللبناني.. هذا ما كشفه السفير السعودي في بيروت

Lebanon 24
25-04-2022 | 13:56
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كشف السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، عن ان "اتفاقية الصندوق السعودي – الفرنسي التي ستوقع غدا لدعم الشعب اللبناني تتضمن 35 مشروعا في لبنان تتعلق بقطاع الصحة والتعليم والطاقة".

وقال بعد انتهاء الافطار الذي أقيم على شرف القادة الروحيين: "المأدبة تجسد دور السعودية في نشر ثقافة السلام وسعيها في تعزيز سبل العيش المشترك، وهناك شراكة سعودية فرنسية تُرجمت بانشاء صندوق مشترك".

وأكد بخاري رداً على سؤال حول الانتخابات، أنه "لا نتدخل في كل العمليات الداخلية وهذه الامور سيادية، ولكن نتمنى ان يكون هناك توجه ايجابي نحو العملية الديمقراطية".
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