لبنان

ماذا يجري أمام سرايا جونية؟

Lebanon 24
25-04-2022 | 13:38
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شهدت منطقة ساحل علما في جونية، توتراً، مساء اليوم، أثناء قيام دورية من شرطة بلدية جونية بالكشف على مخالفات في المحلّة المذكورة آنفاً.

وفي التفاصيل التي حصل عليها "لبنان24"، فإنه أثناء قيام عناصر الشرطة البلدية بواجبها في ساحل علما، صودف مرور دورية لقوى الأمن الداخلي. عندها، حصل تلاسنٌ بين الشرطة والدورية الأمنية، الأمر الذي استدعى توقيف 3 أفراد من الشرطة البلدية.

وإثر هذا الإشكال، حضر رئيس بلدية جونية جوان حبيش إلى السرايا في المدينة، وذلك بمواكبة حشد من المواطنين المُتضامنين معه.

كذلك، حضر إلى السرايا عددٌ من السياسيين والمرشحين للانتخابات من بينهم ندى البستاني، منصور البون وفارس سعيد، وذلك للوقوف إلى جانب حبيش. 
 
مع هذا، فقد أفادت مندوبة "لبنان24" في جونية عن وقوع إشكالٍ وتضارب أمام السرايا بين مناصرين لمنصور البون وآخرين تابعين للتيار الوطني الحر. 
 
ولاحقاً، أوضح حبيش تفاصيل ما حصل في ساحل علما، فقال لـ"لبنان24" إنّه "أثناء قيام دورية من شرطة جونية بإلقاء القبض على أحد الأشخاص الذي كان يقوم بالسرقة، وصلت عناصر من قوى الأمن إلى المكان، وقامت بتوقيف دورية الشرطة المؤلفة من 5 عناصر إضافة إلى مدنيين إثنين والسارق". 
 
 
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