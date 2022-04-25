بالصورة.. عسكريّ في الجيش يُصاب برصاصةٍ في وجهه!

أصيب العسكريّ في الجيش "ع.ع."، يوم أمس، برصاصة في الوجه، وذلك جراء إطلاق نار تعرضت له حواجز وثكنة الجيش في منطقة القبّة - طرابلس إبان التوترات التي شهدتها المدينة على خلفية غرق زورق للمهاجرين، يوم السبت الماضي.