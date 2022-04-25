لبنان

بالصورة.. عسكريّ في الجيش يُصاب برصاصةٍ في وجهه!

Lebanon 24
25-04-2022 | 14:21
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أصيب العسكريّ في الجيش "ع.ع."، يوم أمس، برصاصة في الوجه، وذلك جراء إطلاق نار تعرضت له حواجز وثكنة الجيش في منطقة القبّة - طرابلس إبان التوترات التي شهدتها المدينة على خلفية غرق زورق للمهاجرين، يوم السبت الماضي.
 
 
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