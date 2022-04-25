لبنان

الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة مقابل منتزهات الوزاني

Lebanon 24
25-04-2022 | 14:26
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أقدمت قوات العدو الاسرائيلي، منذ قليل، على إلقاء عدد من القنابل المضيئة مقابل منتزهات الوزاني - خراج بلدة الوزاني قضاء مرجعيون.
 
 
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