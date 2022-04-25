لبنان

عملية أمنيّة داخل سوريا تطالُ لبنانيين.. ما القصّة؟

Lebanon 24
25-04-2022 | 14:29
A-
A+
Doc-P-945905-637865210853699859.jpg
Doc-P-945905-637865210853699859.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذت قواتٌ من الأمن السوري عمليات دهم لعدد من الأشخاص يشتبه بضلوعهم بعمليات خطف في لبنان والانتقال إلى الجانب السوري، من بينهم المدعو "م.ص." الملقب بـ"محمد روما" ومن معه وقد عُرف منهم "ح.الجوهري".

وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ المداهمات طالت القرى السورية التي يقطنها لبنانيون من بينها زيتا، العقربية، السماقيات، حويك المصرية وغيرها من القرى.

ووفقاً لمصادر "لبنان24"، فإنّ القوات السورية تمكنت من توقيف عددٍ من المتورطين عُرِف منهم أشخاص شاركوا مع عصابات ونفذوا عمليات استدراج من بينهم اللبنانية "ك.ح.أ." واللبنانية "أ.ص." شقيقة المدعو محمد روما واللبنانية "إ.ع.". 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:05 | 2022-04-25
17:00 | 2022-04-25
16:57 | 2022-04-25
16:46 | 2022-04-25
16:28 | 2022-04-25
16:20 | 2022-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website