عملية أمنيّة داخل سوريا تطالُ لبنانيين.. ما القصّة؟

نفذت قواتٌ من الأمن السوري عمليات دهم لعدد من الأشخاص يشتبه بضلوعهم بعمليات خطف في لبنان والانتقال إلى الجانب السوري، من بينهم المدعو "م.ص." الملقب بـ"محمد روما" ومن معه وقد عُرف منهم "ح.الجوهري".



وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ المداهمات طالت القرى السورية التي يقطنها لبنانيون من بينها زيتا، العقربية، السماقيات، حويك المصرية وغيرها من القرى.