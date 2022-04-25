تغريدة منسوبة إلى باسيل عن طرابلس.. ما حقيقتها؟

نفى "التيار الوطني الحر" في بيان مضمون التغريدة المنسوبة زوراً الى النائب جبران باسيل عن طرابلس.

وأكد التيار أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحقّ من زور التغريدة وروّجها.