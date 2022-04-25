لبنان

تغريدة منسوبة إلى باسيل عن طرابلس.. ما حقيقتها؟

Lebanon 24
25-04-2022 | 15:46
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نفى "التيار الوطني الحر" في بيان مضمون التغريدة المنسوبة زوراً الى النائب جبران باسيل عن طرابلس.
 
وأكد التيار أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحقّ من زور التغريدة وروّجها.
 
 
 
 
 
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