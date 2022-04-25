بعد التوقيف.. الإفراج عن عناصر شرطة بلدية جونية إثر إشكال مع "قوى الأمن"

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه تم الإفراج عن عناصر شرطة بلدية جونية الذين تم توقيفهم في فصيلة جونية، إثر إشكال بينهم وبين عناصر من الفصيلة.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن العناصر المفرج عنهم هم: سيمون مهنا، أميل مبارك وبيار شيحان.

وكان إشكالٌ حصل بين عناصر من الشرطة البلدية في جونية وعناصر من قوى الامن الداخلي، تطور الى تضارب وتوقيف عناصر الشرطة البلدية في فصيلة جونية.

على الاثر، توجه رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح - رئيس بلدية جونية جوان حبيش الى سرايا جونية يرافقه حشد من المواطنين واجتمع مع قائد السرية العقيد سعد كيروز. كذلك، وصل الى السرايا الوزيرة السابقة ندى البستاني، النائبان السابقان منصور البون وفارس سعيد.

وبعد انتهاء الاجتماع، أسف حبيش أن يُساق عناصر الشرطة البلدية الى التحقيق كالمجرمين وهم الذين يسهرون على أمن المواطنين.