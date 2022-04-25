قاسم: لا مبرر لتأجيل الانتخابات وهناك من يسعى لضرب المقاومة في لبنان

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، إنّ "لدى البعض مشروعاً لضرب المقاومة في لبنان، وعلى رأسها حزب الله"، مشيراً إلى أنّ "السفارة الأميركية حاولت استغلال تحرك 17 تشرين لتحقيق أهدافها".

وفي حديث عبر قناة "الميادين"، أكد قاسم أن "الانتخابات النيابية ستتم في موعدها يوم 15 أيار المقبل ولا يوجد أي مبرر لتأجيلها"، معتبراً أنّ "السفارة الأميركية وصلت إلى نتيجة مفادها أنّ الانتخابات المقبلة لن تؤدي إلى قلب الطاولة واستبدال الواقع القائم".ورأى نائب الأمين العام لحزب الله أنّ "هناك شبه استحالة في أن يفوز الفريق الآخر بالأكثرية في البلد"، موضحاً أنّ "حزب الله لا يسعى للفوز بالأكثرية، بل يهمنا أن نحصل على حضور وازن لنتمكن من إحداث التأثير المطلوب".وبالنسبة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية المقبل، قال قاسم: "نحن حتى الآن لم نلتزم مع أحد بشأن رئاسة الجمهورية".وتناول نائب الأمين العام لحزب الله التفاهم مع التيار الوطني الحر، فقال: "نحن والتيار الوطني الحر متفقون على أنّ التفاهم بيننا يجب أن يبقى. نجحنا في التوصل إلى تهدئة قبل الانتخابات بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، بناءً على رغبة من الطرفين".وشدد قاسم على أن حزب الله يقف "ضد التطبيع براً وبحراً وجواً"، موضحاً أنّ "القرار الحقيقي بشأن موضوع ترسيم الحدود البحرية سيكون داخل مجلس الوزراء، وهناك ندلي برأينا".وكشف الشيخ قاسم للميادين أنّ "واشنطن أوعزت إلى البنك الدولي عدم إعطاء قرض للبنان لاستجرار الكهرباء من الأردن، والغاز من مصر"، كما رأى أن "الولايات المتحدة لا تجد مشكلة فيما لو جاع كل الشعب اللبناني، من أجل تحقيق سياساتها التي هي لمصلحة إسرائيل".وتناول نائب الأمين العام لحزب الله ملف اللاجئين السوريين في لبنان، فأكد أنه "يجب العودة إلى العلاقات الطبيعية بسوريا"، كما لفت إلى أنه "آن الأوان لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم".مع هذا، فقد وصف قاسم الحوار الإيراني - السعودي بـ"الإيجابي"، وقال: "ونحن نشجع عليه، ونتمنى أن يستمر".