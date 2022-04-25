لبنان

لقاءات صعبة

Lebanon 24
25-04-2022 | 17:00
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يواجه مرشحون من لون معروف صعوبات في استجابة المواطنين للقاءات معهم، ويقتصر الحضور على جحا وأهل بيته في مناطق صافية الولاء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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