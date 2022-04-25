لبنان

ضربة محسوبة

Lebanon 24
25-04-2022 | 17:05
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مُني حزب يميني بضربة محسوبة في محافظة حاول زج نفسه بها، من دون إقامة حساب للهوية الخاصة بتلك المنطقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء"
المصدر: اللواء
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