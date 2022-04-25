لبنان

خيوط

Lebanon 24
25-04-2022 | 17:08
A-
A+
Doc-P-945934-637865285698717313.jpeg
Doc-P-945934-637865285698717313.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحاول سفارات كبرى الوصول إلى خيوط تربط ما بين سلسلة من الحوادث الأمنية المتفرقة، وتأثيرها على المناخ السياسي العام في البلاد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
نصرالله: السفارة الإيرانية من السفير إلى أصغر موظف لا تتدخل في الانتخابات اللبنانية على العكس من السفارات الأخرى
lebanon 24
26/04/2022 02:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يدرس إغلاق السفارات في بعض الدول بسبب الأزمة الاقتصادية
lebanon 24
26/04/2022 02:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع خليجي عبر تقنية "زووم" للبحث في الملف اللبناني
lebanon 24
26/04/2022 02:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان ينتظر الترجمة العملية للانفتاح الخليجي
lebanon 24
26/04/2022 02:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24

سفارات

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:58 | 2022-04-25
18:48 | 2022-04-25
18:24 | 2022-04-25
18:14 | 2022-04-25
17:05 | 2022-04-25
17:00 | 2022-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website