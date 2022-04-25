18
o
بيروت
26
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اجتماع خليجي عبر تقنية "زووم" للبحث في الملف اللبناني
Lebanon 24
25-04-2022
|
18:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر دبلوماسية خليجية عبر "اللواء" أنه "قبل أيام عقد اجتماع خليجي بين دبلوماسيين عبر تقنية "زووم" للبحث في الملف اللبناني، وكيفية إطلاق عملية توزيع المساعدات والإعلان عن المشاريع الإنسانية".
ولفتت إلى أن "ما تحقق في هذا الاجتماع كان فائق الأهمية، وهناك تقدم بارز يتم إحرازه، على أن تُرفع التقارير إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يصبح الملف اللبناني مطروحاً على الاجتماع الذي سيعقد لهؤلاء القادة أو وزراء الخارجية الخليجيين، ويتخذ فيه قرار يتعلق بإطلاق عملية إرسال المساعدات للبنان".
وقالت المصادر: "هذه المرة تم وضع برنامج واضح حول التكامل في الأدوار بين دول الخليج بما يتعلّق بأي مشروع سيتم إطلاقه".
وأضافت: "هناك ستة قطاعات أساسية ستكون مستهدفة ببرنامج المساعدات الخليجي الغربي، أولها في الجانب الإنساني وتوزيع المساعدات الغذائية العاجلة، ثانيها توفير الأمن الغذائي، ثالثها تقديم مساعدات للقطاع الصحي، رابعها تقديم مساعدات للقطاع التربوي، خامسها تقديم مساعدات للقطاع الزراعي، وسادساً تقديم مساعدات للأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للدولة اللبنانية".
المصدر:
اللواء
تابع
الأكثر قراءة
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
Lebanon 24
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
02:00 | 2022-04-25
25/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جرى توقيفه سابقاً.. من هو المُعتدي على وزير الطاقة ولمن ينتمي؟
Lebanon 24
جرى توقيفه سابقاً.. من هو المُعتدي على وزير الطاقة ولمن ينتمي؟
04:57 | 2022-04-25
25/04/2022 04:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم سعرُه المرتقب
Lebanon 24
ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم سعرُه المرتقب
11:58 | 2022-04-25
25/04/2022 11:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هرجٌ ومرجٌ أمام مطاعم في بيروت.. هذا ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
هرجٌ ومرجٌ أمام مطاعم في بيروت.. هذا ما جرى (فيديو)
03:03 | 2022-04-25
25/04/2022 03:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنيّة داخل سوريا تطالُ لبنانيين.. ما القصّة؟
Lebanon 24
عملية أمنيّة داخل سوريا تطالُ لبنانيين.. ما القصّة؟
14:29 | 2022-04-25
25/04/2022 02:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:19 | 2022-04-25
"الكابيتال كونترول" مجدداً أمام اللجان النيابية.. وتحرّكات نقابية متوقّعة رفضاً للمشروع
22:12 | 2022-04-25
ملف طرابلس امام جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم
22:23 | 2022-04-25
التوتّرات الأمنيّة تحت "السيطرة".. فماذا عن مصير الإنتخابات؟
22:28 | 2022-04-25
طرابلس تشيّع ضحايا "قارب الموت".. ومعطيات جديدة عن الأسباب والمتورّطين
23:34 | 2022-04-25
هل "ستعود" الكهرباء اليوم؟
23:15 | 2022-04-25
هل يُعلن لبنان "دولة فاشلة"؟
فيديو
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
Lebanon 24
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
02:00 | 2022-04-25
26/04/2022 07:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يقبل يد مغنية مصرية أحيت حفل فوزه بالانتخابات.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ماكرون يقبل يد مغنية مصرية أحيت حفل فوزه بالانتخابات.. شاهدوا الفيديو
01:00 | 2022-04-25
26/04/2022 07:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ بهاتف جديد.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ بهاتف جديد.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-04-24
26/04/2022 07:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact