اجتماع خليجي عبر تقنية "زووم" للبحث في الملف اللبناني

كشفت مصادر دبلوماسية خليجية عبر "اللواء" أنه "قبل أيام عقد اجتماع خليجي بين دبلوماسيين عبر تقنية "زووم" للبحث في الملف اللبناني، وكيفية إطلاق عملية توزيع المساعدات والإعلان عن المشاريع الإنسانية".ولفتت إلى أن "ما تحقق في هذا الاجتماع كان فائق الأهمية، وهناك تقدم بارز يتم إحرازه، على أن تُرفع التقارير إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يصبح الملف اللبناني مطروحاً على الاجتماع الذي سيعقد لهؤلاء القادة أو وزراء الخارجية الخليجيين، ويتخذ فيه قرار يتعلق بإطلاق عملية إرسال المساعدات للبنان".وقالت المصادر: "هذه المرة تم وضع برنامج واضح حول التكامل في الأدوار بين دول الخليج بما يتعلّق بأي مشروع سيتم إطلاقه".