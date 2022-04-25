الجيش باشر التحقيق في أسباب غرق "قارب الموت" وملكيته

التحقيق في حادثة غرق "زورق الموت" في طرابلس عُهِدَ ، بحسب معلومات «الأخبار» ، إلى مديرية المخابرات في الجيش ، بناءً على إشارة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي.التحقيقات وفق المعلومات، ستجرى في بيروت وستحاول الإجابة عن التساؤلات التي طرحت في أعقاب الحادثة: طبيعة علاقة الجيش بإغراق المركب عمداً، ومسؤولية المهرّبين عن تنفيذ مناورة أدّت إلى وقوع الكارثة. وبحسب المعلومات، استمع أمس في مديرية المخابرات في اليرزة إلى قبطان السفينة م. ج. وهو سوري الجنسية، على أن يجري لاحقاً وفور انتهاء مراسم تشييع الضحايا، استدعاء ما أمكن من ناجين للاستماع إليهم. هذا على الضفة المدنية، أما على المستوى العسكري، فسيصار إلى الاستماع للضابط والعناصر الذين شاركوا في الملاحقة العسكرية في البحر، للوقوف على طبيعة دورهم وما تردّد عن تعاملهم بقسوة مع المهاجرين. ولغاية الساعة، تنفي مصادر متابعة لمسار التحقيقات وجود موقوفين.وبحسب معلومات «الأخبار»، تتمحور تحقيقات مديرية المخابرات حول مدى احتمالية أن تكون الضربة الناتجة من الارتطام هي التي تسببّت بشق المركب، ما أدى إلى غرقه، أو أن هناك تدخلاً جاء من جهة الخافرة، وهذا يحتاج إلى تدقيق تقني، مع العلم بأن الأوامر التي تعطى في مثل هذه الحالات تفرض منع اقتراب الخافرة من المركب إلى المسافة الصفر مع التزام شديد بتوجيه نداءات عبر مكبرات الصوت.من جانب آخر، حصلت «الأخبار» على مستندات تظهر ملكية القارب المنكوب. وبحسب الوثائق، انتقلت الملكية بتاريخ الأول من نيسان 2022 من السيدة ه. يوسف إلى المدعوّين م. ر. الدندشي و م. ل. الحموي، بمبلغ قارب الـ 30 ألف دولار أميركي. وفي حين تتريّث مديرية المخابرات في استدعاء الدندشي إلى التحقيقات لدواعٍ إنسانية، عُلم أن الحموي متوارٍ عن الأنظار منذ تاريخ حصول الحادثة. وتشير المعلومات إلى أن الدندشي والحموي يقفان خلف المسؤولين عن غرق مركب مهاجرين غير شرعيين منذ مدة قصيرة، كان قد نجح في الفرار من الملاحقة العسكرية وتجاوز منطقة الـ 12 ميلاً بحرياً (المياه الإقليمية) قبل أن يتعرّض للغرق، فبادر حينها المهرّبون إلى التواصل مع الجيش لإنقاذهم.وإذ لفتت الأوساط لـ”البناء” إلى أن الوضع الأمني ممسوك، مستبعدة تطور الأحداث الى جولات قتال، كشفت أن جهات سياسية بذلت جهوداً مضنية لضبط الوضع والتفلت الأمني بالتوازي مع جهود لقيادة الجيش لاحتواء الغضب الشعبي.وأوضحت الأوساط أن أهالي الضحايا لا يحملون الجيش مسؤولية الحادث الفاجعة بل قيادة القوات البحرية المسؤولة عن أمن الشاطئ والمنطقة البحرية.وشددت على أن قيادة الجيش مطالبة بإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين.