لبنان

بعثة قضائية أوروبية في بيروت للإطلاع على التحقيقات بملف سلامة

Lebanon 24
25-04-2022 | 22:41
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كتبت" نداء الوطن": استرعى الانتباه خلال الساعات الأخيرة الإعلان عن وصول بعثة قضائية أوروبية إلى لبنان للإطلاع عن كثب على مجريات التحقيق القضائي اللبناني في قضية حسابات حاكم مصرف لبنان وشقيقه، رياض ورجا سلامة. وفي هذا الإطار، أوردت جريدة " La Libre" مقالة عن حاكم المصرف المركزي تؤكد وجود "شبهات جديدة عن تبييض أموال في بروكسل"، لتضاف الى غيرها من الشبهات التي تدور في فلك التحقيقات نفسها في سويسرا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ. وأوردت الصحيفة البلجيكية أنه "في كل تلك الدول استفاد سلامة من عشرات ملايين اليورو من مصرف لبنان لمصلحته ولمصلحة المقرّبين منه، واستثمرها في أوروبا من خلال شراء عقارات وتحويلات أو معاملات مبهمة"، علماً أنّ حاكم مصرف لبنان كان قد استفاد من القوانين البلجيكية في إنشاء مؤسستين هناك يديرهما كل من نجله، ندي سلامة وحفيده ومروان عيسى الخوري.
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