إتفاقية الصندوق السعودي - الفرنسي توقّع اليوم

كشف سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري عن توقيع اتفاقية الصندوق السعودي - الفرنسي اليوم.وأشار السفير بخاري إلى ان الاتفاقية تتضمن 35 مشروعاً في لبنان تتعلق بقطاع الصحة والتعليم والطاقة.وتكشف مصادر دبلوماسية خليجية، أنه قبل أيام عقد اجتماع خليجي بين دبلوماسيين عبر تقنية "زووم" للبحث في الملف اللبناني، وكيفية إطلاق عملية توزيع المساعدات والإعلان عن المشاريع الإنسانية.وتكشف المصادر، أن ما تحقق في هذا الاجتماع كان فائق الأهمية، وهناك تقدم بارز يتم إحرازه، على أن تُرفع التقارير إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يصبح الملف اللبناني مطروحاً على الاجتماع الذي سيعقد لهؤلاء القادة أو وزراء الخارجية الخليجيين، ويتخذ فيه قرار يتعلق بإطلاق عملية إرسال المساعدات للبنان.وتقول المصادر: "هذه المرة تم وضع برنامج واضح حول التكامل في الأدوار بين دول الخليج بما يتعلّق بأي مشروع سيتم إطلاقه".