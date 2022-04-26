مرشح بيروتي: سأنتظر "القوات" لأقرر طريقة التعاون

لافتا كان تصريح المرشح عن المقعد الماروني في دائرة بيروت الأولى، المتحالف مع "القوّات اللبنانية" جورج شهوان وقال فيه "سأنتظر كمية الأصوات التي سأحصل عليها من قبل "القوات اللبنانية"، وعلى أساسها سأدرس طريقة التعاون. ولكن، مما لا شك فيه، أن تحالفنا مع "القوات" يفرض علينا احترامه والحفاظ عليه، طالما أنّ الطرف الآخر يحترم تحالفه والتزاماته ووعوده".

أضاف: "المنطق يفرض على الذين يصلون من خلال أصوات القوات، أن يبقوا ضمن إطار الكتلة التي تحالفوا معها، وأن يتفق كل مرشح سلفاً على إطار التحالف وسقف التعاون والشروط المفروضة. فمن خرج من كتلته تبعاً لأصواته الذاتية التي وصل من خلالها إلى النيابة، يختلف وضعه تماماً عمن وصل من خلال أصوات الحزب أو التيار الذي تحالف معه".

هذا الكلام جاء في ظل معلومات تشير الى استياء شهوان من عدم نيله التزاما واضحا من "القوات" بمنحه اصواتا تفضيلية.

وقد نفى مصدر مطلع في " القوات" اي خلاف مع شهوان وقال" كل الامور قيد المعالجة والاولوية للنجاح الانتخابي للكتلة".