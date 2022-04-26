جرح طرابلس أمام مجلس الوزراء واجراءات متوقعة.. ميقاتي الى العمرة قبل العيد و"باق الى جانب أهله"

جرح طرابلس النازف سيكون اليوم محور جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي دعا اليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وستعقد في القصر الجمهوري عند الحادية عشرة والنصف صباحا.

الدعوة الى الجلسة جاءت تحت عنوان "البحث في موضوع غرق الزورق قبالة شاطئ مدينة طرابلس وتداعياته، اضافة الى البحث في الاوضاع الامنية في مختلف المناطق اللبنانية".

وفي المعلومات انه سيتم خلال الجلسة بحث ما حصل في طرابلس، والتشديد على وجوب اجراء التحقيق الواضح والشامل في كل ما حصل، منذ انطلاقة "رحلة الموت"وتحديد المسؤوليات الكاملة، وصولا الى اتخاذ خطوات عملية تعبيرا عن الوقوف الى جانب ذوي الضحايا وكشف الحقيقة كاملة في هذا الملف.

وعشية الجلسة، علم " لبنان٢٤" ان أجواء تضامن وزاري كامل تسجل دعما لطرابلس وللمطالبة بكشف ملابسات ما حصل، مع التشديد على وجوب التنبه من محاولات البعض استغلال هذه الحادثة للاساءة الى الجيش الذي يقوم بعمله" باللحم الحي" رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها العسكريون".

في ظل هذه الاجواء، إستغل "بعض الغيارى" حادثة غرق المركب للتصويب على رئيس الحكومة وافتعال تحركات ومواقف في الشارع للاساءة اليه.

الا ان مصادر رئيس الحكومة تؤكد انه ماض في عمله الوطني وفي الوقوف الى جانب اهله في طرابلس ولن يتوقف عند الحملات السياسية والاعلامية التي تهدف الى النيل منه سياسيا وابتزازه ماليا"، ولن يعطي أهمية لكلام شخصيات تهاجمه علنا عبر المنابر وفي الصحف وتبعث اليه برسائل الود وطلب الخدمات سرا".

وتشدد المصادر على "ان رئيس الحكومة سيتوجه الى المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك العمرة قبل عيد الفطر السعيد."