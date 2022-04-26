لبنان

يوم الانتخابات.. أشخاص سيحصلون على 300 ألف ليرة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-04-2022 | 04:15
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سعت ماكينات انتخابيّة مؤخراً إلى تحديد آلية جديدة مرتبطة بتوزيع الطعام على المندوبين الثابتين داخل أقلام الاقتراع يوم الانتخابات في 15 أيار.

وتنصّ الآلية على أنّه قد لا يتمّ توزيع وجبات غذائية على المندوبين، بل سيتم منح كل شخصٍ منهم مبلغاً مالياً قدره  300 ألف ليرة لبنانية، وذلك كبدلٍ عن فطور وغداء وعشاء.

وبهذا الشأن، فقد اعتبرت الماكينات الانتخابية التي سارت بهذا الاقتراح أنّها ستوفر على نفسها عناء الارتباط بالمطاعم، كما أنها ستنأى بنفسها عن إهدار الأموال على الطعام فضلاً عن إمكانية توفير الكثير من الوقت.

المصدر: لبنان 24

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