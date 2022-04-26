غادر دار العناية في دير سيدة النجاة حبوب ولم يعد!

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- علي فوزي رمال (١٩٧٥، لبناني)الذي غادر ظهر يوم ٢٥-٤-٢٠٢٢ دار العناية في دير سيدة النجاة حبوب، ولم يعد لغاية تاريخه، مع العلم انه ابكم.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بفصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم ٥٤٨٠٩٢-٠٩، للادلاء بما لديهم من معلومات.