23
o
بيروت
22
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
غادر دار العناية في دير سيدة النجاة حبوب ولم يعد!
Lebanon 24
26-04-2022
|
02:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
- علي فوزي رمال (١٩٧٥، لبناني)
الذي غادر ظهر يوم ٢٥-٤-٢٠٢٢ دار العناية في دير سيدة النجاة حبوب، ولم يعد لغاية تاريخه، مع العلم انه ابكم.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بفصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم ٥٤٨٠٩٢-٠٩، للادلاء بما لديهم من معلومات.
تابع
الأكثر قراءة
عملية أمنيّة داخل سوريا تطالُ لبنانيين.. ما القصّة؟
Lebanon 24
عملية أمنيّة داخل سوريا تطالُ لبنانيين.. ما القصّة؟
14:29 | 2022-04-25
25/04/2022 02:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم سعرُه المرتقب
Lebanon 24
ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم سعرُه المرتقب
11:58 | 2022-04-25
25/04/2022 11:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هبة مقدمة من السيد نصرالله الى هذه البلدات
Lebanon 24
هبة مقدمة من السيد نصرالله الى هذه البلدات
08:25 | 2022-04-25
25/04/2022 08:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. عسكريّ في الجيش يُصاب برصاصةٍ في وجهه!
Lebanon 24
بالصورة.. عسكريّ في الجيش يُصاب برصاصةٍ في وجهه!
14:21 | 2022-04-25
25/04/2022 02:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته حرجة بعد العملية الجراحية.. ابن الفنان الشهير يكشف تطورات وضعه الصحي
Lebanon 24
حالته حرجة بعد العملية الجراحية.. ابن الفنان الشهير يكشف تطورات وضعه الصحي
08:00 | 2022-04-25
25/04/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2022-04-26
حقائق عن لوائح انتخابية في الشوف - عاليه.. "الدّولار يقول كلمته"!
07:21 | 2022-04-26
في التبانة... أطلق النار عليه ولم يصبه
07:15 | 2022-04-26
كلودين عون: لا تّنمية مستدامة قبل 2030 ولا رهان آخر لدينا سوى الازدهار والرفاه
07:07 | 2022-04-26
نقابة المحررين نعت صبحي خليل زعيتر.. القصيفي: عرفته الصحافة مناضلا ملتزما وفيا
07:00 | 2022-04-26
من الشمال إلى الجنوب.. "سيناريو أمني" على أبواب الانتخابات؟!
06:56 | 2022-04-26
موقف حازم لميقاتي في مجلس الوزراء.. هذا ما شدّد عليه
فيديو
اثناء مشاركتها في الاعتصام النقابي.. هذا ما فعله محتجون بسيارة نقيبة محامي طرابلس (فيديو وصور)
Lebanon 24
اثناء مشاركتها في الاعتصام النقابي.. هذا ما فعله محتجون بسيارة نقيبة محامي طرابلس (فيديو وصور)
05:48 | 2022-04-26
26/04/2022 14:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
Lebanon 24
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
02:00 | 2022-04-25
26/04/2022 14:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يقبل يد مغنية مصرية أحيت حفل فوزه بالانتخابات.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ماكرون يقبل يد مغنية مصرية أحيت حفل فوزه بالانتخابات.. شاهدوا الفيديو
01:00 | 2022-04-25
26/04/2022 14:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact