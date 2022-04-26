لبنان

هذا ما قاله باسيل عن الكابيتال كونترول!

Lebanon 24
26-04-2022 | 02:28
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غرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه الخاص على "تويتر"، كاتبا: "الكابيتال كونترول هو من بديهيات الأيام الاولى للأزمة، ونحن من فضح وواجه تهريب الاموال وتقدّمنا بقوانين لوقف التحاويل واستعادتها من الخارج… فعرقلها المستفيدون ونحن لا زلنا نقاتل لأجلها."

وأضاف: "اقراره بعد سنتين ونصف من المماطلة لا يعني تشريع سرقة أموال المودعين وحماية المصارف بمفعول رجعي وتشكيل لجان مشبوهة. المطلوب بالحاح قانون يوقف نزف الأموال، لا يقونن السطو ولا يحمي المنظومة."  بإختصار، الكابيتال كونترول لضبط تحويل الأموال ومش لتشريع تهريبها؛ ما منقبل!"
 
 
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