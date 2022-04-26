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لبنان
بالجرم المشهود... إلقاء القبض على شخصين يقومان بالسرقة في هذه المنطقة
Lebanon 24
26-04-2022
|
02:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إلقاء القبض ليلا على شخصين كانا يقومان بالسرقة عند مدخل مخيم نهر البارد في منطقة المنية، وقد تم تسليمهما الى الاجهزة الامنية.
هذا وكثرت في الاونة الاخيرة عمليات السرقة .
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السرقة
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