إلغاء جلسة الكابيتال كونترول لعدم إكتمال النصاب... إليكم التفاصيل

ألغيت جلسة اللجان المشتركة المخصصة للبت بقانون الكابيتال كونترول بسبب عدم اكتمال النصاب، بظل عدم حضور كل من كتلة المستقبل ونوّاب تكتلي "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي".
وكان قد نفّذ عددا من النقابات المهنية اعتصاما في التجمع أمام مدخل مجلس النواب من جهة مبنى بلدية بيروت لمنع إقرار مشروع قانون الكابيتول كونترول.
واعتبروا أنه بمثابة استيلاء مباشر على حسابات المودعين وكف يد القضاء عن ملاحقة المصارف الممتنعة عن الوصول لمدخراتها.
وأشاروا الى ان مشروع القانون المقترح تعدٍ صارخ على حقوقنا جميعاً ويتطلب تكاتفنا جميعاً لمنع إقراره.