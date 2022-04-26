إلغاء جلسة الكابيتال كونترول لعدم إكتمال النصاب... إليكم التفاصيل



ألغيت جلسة اللجان المشتركة المخصصة للبت بقانون الكابيتال كونترول بسبب عدم اكتمال النصاب، بظل عدم حضور كل من كتلة المستقبل ونوّاب تكتلي "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي".

وفي هذا الإطار، أكد النائب سيمون أبي رميا، عبر حسابه على تويتر، أن التيار الوطني الحر لن يشارك في جلسة اللجان المشتركة لتمرير مشروع قانون معادٍ لحقوق المودعين.



وأشار الى ان الصيغة الحالية للكابيتال الكونترول لن تمرّ. اقولها بكل وضوح : سنبقى في المتراس الامامي في معركة حماية حقوق المواطنين دون اي مواربة.

وكان قد نفّذ عددا من النقابات المهنية اعتصاما في التجمع أمام مدخل مجلس النواب من جهة مبنى بلدية بيروت لمنع إقرار مشروع قانون الكابيتول كونترول.

واعتبروا أنه بمثابة استيلاء مباشر على حسابات المودعين وكف يد القضاء عن ملاحقة المصارف الممتنعة عن الوصول لمدخراتها.

وأشاروا الى ان مشروع القانون المقترح تعدٍ صارخ على حقوقنا جميعاً ويتطلب تكاتفنا جميعاً لمنع إقراره.