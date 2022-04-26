لبنان

كنعان: نرفض صيغة الكابيتال كونترول... ولن نشارك في تشريع هذا الواقع

Lebanon 24
26-04-2022 | 02:44
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قال النائب ابراهيم كنعان، عبر تويتر، "اكررّ موقفنا الرافض لصيغة الكابيتال كونترول المطروحة من قبل الحكومة في اللجان المشتركة كما لما ورد في مذكرتها حول شطب اموال المودعين واؤكد اننا، كما في السابق، لن نشارك في تشريع هذا الواقع انما مع اقرار قانون مؤقت يلغي الاستنسابية ويأتي من ضمن رؤية انقاذية تحمي حقوق المودعين".
 
 

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