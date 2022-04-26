المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قاله

أطلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تهديداً جديداً للبنان، مشيراً إلى أن "إسرائيل ستعمل ضد أي محاولة لخرق سيادتها أو عملية تهريب على الحدود مع لبنان".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال أدرعي، اليوم الثلاثاء: " رصدت استطلاعات الجيش مساء أمس مشتبها فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية".

وأضاف: "سنواصل العمل ضد أي محاولة لخرق سيادة إسرائيل والقيام بأعمال تخريبية أو تهريب على حدود لبنان".