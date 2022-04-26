المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قاله

رصدت استطلاعات الجيش مساء أمس مشتبه فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة #لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتيْن من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية.
سنواصل العمل ضد أي محاولة لخرق سيادة إسرائيل والقيام بأعمال تخريبية أو تهريب على حدود لبنان pic.twitter.com/GQMERRsuSe
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 26, 2022
رصدت استطلاعات الجيش مساء أمس مشتبه فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة #لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتيْن من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية.
سنواصل العمل ضد أي محاولة لخرق سيادة إسرائيل والقيام بأعمال تخريبية أو تهريب على حدود لبنان pic.twitter.com/GQMERRsuSe