أسعار المحروقات تحلّق... كم بلغ سعرها الجديد؟

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، جدول أسعار المحروقات الجديد، وجاء على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان 482,000 (+ 6000 ليرة)

البنزين 98 أوكتان 492,000 (+ 6000 ليرة)