روكز: نرفض أيّ كابيتال كونترول من دون خطة

غرّد المرشّح عن المقعد الماروني في كسروان - جبيل النائب شامل روكز عبر "تويتر": "يستعجل مجلس النواب لصياغة قانون الكابيتال كونترول فوضوي، خالي من أي ضمانات لحقوق المودعين ولا يخدم إلا المصارف وحماتهم. واللافت أن هذا الامر أتى بعد ازدياد عدد الدعاوى والشكاوى القضائية المقدمة ضدّ المصارف من قبل السلطات الاجنبية لضمان حقوق المودعين".وأضاف: "أي كابيتال كونترول دون خطة تعافي اقتصادية اجتماعية وسياسة مالية نقدية، وتوزيع عادل للخسائر، ومعالجة سعر الصرف، واعادة هيكلة المصارف هو مرفوض!".