فريد البستاني: الكابيتال كونترول المطروح اليوم حق يراد به باطل

غرّد النائب فريد البستاني عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الكابيتال كونترول المطروح اليوم حق يراد به باطل لانه لا يحفظ حقوق المودعين ويعطي صك براءة لجميع المخالفات المالية."
وأضاف: "اهلا بكابيتال كونترول حقيقي وعادل، ولا والف لا لكابيتال كونترول مجحف وغير عادل."
الكابيتال كونترول المطروح اليوم حق يراد به باطل لانه لا يحفظ حقوق المودعين ويعطي صك براءة لجميع المخالفات المالية.
اهلا بكابيتال كونترول حقيقي وعادل, ولا والف لا لكابيتال كونترول مجحف وغير عادل.#كابيتال كونترول#غير عادل
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) April 26, 2022
الكابيتال كونترول المطروح اليوم حق يراد به باطل لانه لا يحفظ حقوق المودعين ويعطي صك براءة لجميع المخالفات المالية.