فريد البستاني: الكابيتال كونترول المطروح اليوم حق يراد به باطل

غرّد النائب فريد البستاني عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الكابيتال كونترول المطروح اليوم حق يراد به باطل لانه لا يحفظ حقوق المودعين ويعطي صك براءة لجميع المخالفات المالية."

وأضاف: "اهلا بكابيتال كونترول حقيقي وعادل، ولا والف لا لكابيتال كونترول مجحف وغير عادل."