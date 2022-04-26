سلام: لدعم لبنان في موضوع الأمن الغذائي

أقام السفيرُ الألماني أندرياس كيندل مأدبةَ عشاء عملٍ على شرف وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في فندق موفنبيك - بيروت، في اطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية في جمهورية ألمانيا الاتحادية سفينا شولز إلى لبنان.لبّى الدعوة أيضًا كل من نائبة المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي كورين فليشر والمديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي كورين فليشر وأعضاء في البرلمان الألماني، كما جرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها، اضافة الى التعاون المشترك بين البلدَين وموضوع الأمن الغذائي، حيث ركّز سلام على "الحاجة المُلحّة لتوفير المجتمع الدولي وجمهورية ألمانيا الاتحادية الدعم اللازم للبنان في كل ما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي وسلسلة الإمداد الغذائي وموضوع الاستدامة".كما سلّط سلام الضوءَ على "السياسات الاقتصادية التي ينتهجها لبنان لدعم القطاع الخاص"، وأشار إلى "المبادرات والتشريعات والفرص الواعدة المتخَذة التي تفسِح في المجال أمام الشركات الأجنبية توسيعَ نطاق أعمالها والاستثمار في لبنان، وخصوصا بعد إقرار قانون المنافسة باعتباره قانونًا أساسيًا للإصلاح الاقتصادي، يمهِّدُ الطريق أمام الاستثمارات الرئيسية في مشاريع البنى التحتية".من جهتها، أكّدت شولز لسلام "التزام ألمانيا توفير الدعم المتواصل إلى لبنان، لا سيما في ظلّ الأوضاع الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وأبلغته عي ألمانيا الى العمل سويًا مع شركائها في الاتحاد الأوروبي من أجل دعم وتلبية احتياجات الأمن الغذائي في لبنان".