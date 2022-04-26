لبنان

"بعد عمليات رصد ومراقبة"… عصابة سرقة في قبضة "الامن"!

Lebanon 24
26-04-2022 | 04:08
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم.

 وبنتيجة عمليات الرصد والمراقبة في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات، اشتبهت إحدى دوريات هذه الشعبة بتاريخ 23-4-2022 بفان نوع" تويوتا" لون احمر في محلة انفه، فعملت على ضبطه وأوقفت من بداخله، وهم كل من السوريين:

م. ع. (مواليد عام 1979)
ح. ح. (مواليد عام 1996)
م. ع. (مواليد عام 2002)
ر. ح. (مواليد عام 2004)
أثناء قيامهم بسرقة بطاريتين كبيرتي الحجم عائدة لمولد كهربائي وكابل كهربائي قاموا بقطعه، من داخل أحد المعامل في المحلة المذكورة، وقد جرى ضبط المسروقات.

 بتفتيشهم عثر بحوزة الاول على /123/ حبة كبتاغون، ومبالغ مالية، وضبط داخل الفان أدوات تستخدم في عملياتهم.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذ عملية سرقة البطاريات والكابل الكهربائي من داخل المعمل في محلة أنفه، كما اعترفوا بإقدامهم على عدة عمليات سرقة في مناطق مختلفة.

سلمت المسروقات لصاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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