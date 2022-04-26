لبنان

سوء في الرؤية وغبار في الاجواء..هل من امطار؟

Lebanon 24
26-04-2022 | 04:23
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توقعت دائر التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل، ودون تعديل على الجبال وفي الداخل، مع بقاء الرطوبة عالية والتي تؤدي الى سوء رؤية. يتوقع هطول أمطار متفرقة بخاصة في الداخل مع برق ورعد فترة بعد الظهر، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحال العامة: طقس ربيعي رطب مع اجواء سديمية مغبرة فوق لبنان يؤدي الى سوء  وتدني الرؤية الى ما دون 1000 متر احيانا و يستمر للايام المقبلة.
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  غائم جزئيا بالاجمال مع رطوبة مرتفعة ورياح ضعيفة نسبيا، وغبار يؤدي إلى سوء رؤية مع انخفاض محدود في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل. تهطل أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية الشرقية، مع احتمال برق و رعد، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
 
الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل، ودون تعديل على الجبال وفي الداخل، مع بقاء الرطوبة عالية والتي تؤدي الى سوء رؤية، يتوقع هطول أمطار متفرقة بخاصة في الداخل مع برق ورعد فترة بعد الظهر، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
 
الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الداخل وانخفاضها بشكل محدود على الجبال، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مع احتمال هطول أمطار متفرقة بخاصة في الداخل مع برق ورعد، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.
 
الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة.
 
- الحرارة على الساحل من 16 الى 24 درجة، فوق الجبال من 10 الى 21 درجة، في الداخل من 13 الى 29 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.
- الانقشاع: سيء وينخفض أحيانا لحدود الالف متر على الساحل بسبب الغبار والرطوبة المرتفعة، وعلى الجبال بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 95 %.
- حال البحر: منحفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 05:55
- ساعة غروب الشمس: 19:17
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