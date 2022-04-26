بيان هامّ من التقدمي الاشتراكي حول التنافس الانتخابي... هذا ما جاء فيه

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي ما يلي:



إن الحرية بما هي من قيمة مثلى وحقٌ أساس من حقوق الإنسان، يؤمن بها الحزب التقدمي الاشتراكي وقدّم دفاعاً عنها أغلى التضحيات، يؤكد في سياق التنافس الانتخابي الحاصل بين مختلف الأطراف على حرية العمل السياسي والتحرك الانتخابي ضمن ما يتيحه القانون، ويرفض بشكل قاطع أي اعتداء أو تعرّض لهذا المبدأ من أي جهة أتى، ويحذّر من أي نوايا لدى البعض لتعكير العملية الإنتخابية أو افتعال إشكالات أمنية أو فردية، ويؤكد على وجوب التزام الجميع بموجبات العمل الديمقراطي والقانون، منبّهًا سلفًا من لعبة افتعال أحداث للايحاء باتجاه أطراف محددة، وهي لعبة لم تعد تنطلي على أحد.