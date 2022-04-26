ملف غرق زورق طرابلس على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا... المعالجات حضرت بقوة

عقد مجلس الوزراء، جلسة استثنائية في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.

واستهل الرئيس عون الجلسة بالدعوة الى الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا الزورق الذي غرق قبالة شاطئ طرابلس.

وأفاد مندوب "لبنان 24" عن إنضام قائد الجيش العماد جوزاف عون الى جلسة مجلس الوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في موضوع غرق الزورق قبالة شاطئ مدينة طرابلس وتداعياته، كما يبحث في الاوضاع الامنية في مختلف المناطق اللبنانية.

وسبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون وميقاتي بحثت في المستجدات.

وخلال الجلسة، قدم قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية، عرضاً مفصلاً لوقائع ما حصل مع الزورق معززاً بالوثائق والصور.

رئيس الجمهورية





وأضاف: "ما حصل في طرابلس آلمنا جميعاً، ولا بد من معالجته من كل النواحي، وتولي القضاء التحقيق في غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حدّ لأي اجتهادات او تفسيرات متناقضة". وفي بداية الجلسة، قال الرئيس عون: "نتقدم بالعزاء الى أهل الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى الناجين، ونأمل معرفة مصير باقي الركاب الذين لا يزال البحث جاريا عنهم".وأضاف: "ما حصل في طرابلس آلمنا جميعاً، ولا بد من معالجته من كل النواحي، وتولي القضاء التحقيق في غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حدّ لأي اجتهادات او تفسيرات متناقضة".

رئيس الحكومة

وتحدث رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي فقال:ألمت بطرابلس، ومن خلالها كل لبنان، فاجعة وطنية جراء غرق زورق قبالة شواطىء المدينة ما أدى الى وفاة وفقدان العشرات من إبناء المدينة ومنطقتها.





اضاف: من موقعي فانني أرفض القاء التهم جزافا قبل انجاز التحقيق، وأشدد على اجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيدا عن الضغط الاعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص .نحن سنتابع القضية وفق الاصول القضائية والأمنية ، ونشدد على وجوب أن تكون التحقيقات شاملة منذ لحظة انطلاق المركب وصولا الى ما حصل في عرض البحر، اضافة الى التشدد في متابعة ما حصل قبل انطلاق المركب، وايضا في مطالبة الاجهزة الامنية كافة بالتشدد في الامن الوقائي لتلافي حصول اي كارثة. ثقتنا كبيرة بحكمة الجيش وقيادته والتحقيقات التي ستقوم بها ، ونحن على ثقة بانها حريصة على الحفاظ على سلامة ارواح اللبنانيين جميع اللبنانيين، وفي الوقت ذاته حريصة على الحفاظ على صدقية التحقيقات التي ستقوم بها في هذا الملف.



وقال: لقد حصلت عدة حوادث في ظرف متقارب وبشكل متتالي، وعلينا البحث في أسبابها وما اذا كان البعض منها مخططا له للنيل من هيبة الدولة ومن حماية المواطن، ومنها ما حصل في طرابلس والتداعيات التي جرت، والتعدي على وزير الطاقة ، واطلاق الصواريخ من الجنوب والحادثة التي وقعت في البقاع،وما حصل في عائشة بكار، والدخول على المطاعم في وسط بيروت، كلها حوادث تنال من هيبة الدولة وعلينا اتخاذ مواقف حازمة تجاهها في هذه الجلسة . في هذه المناسبة الاليمة اجدد التعزية لذوي الضحايا واعبر عن تعاطفي وتعاطف مجلس الوزراء مع ذوي المفقودين وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل .هذه الفاجعة الوطنية أصابت كل لبناني وكل طرابلسي في الصميم، ومن غير الجائز أخلاقيا وإنسانيا ووطنياً تحت وطأة الحزن والفاجعة حرف الانظار بهذه القضية عن سياقها القانوني والقضائي الذي يجب ان يأخذ مجراه الى النهاية التي تفضي الى كشف ملابسات ما حصل والاقتصاص من المتسببين بما حصل.اضاف: من موقعي فانني أرفض القاء التهم جزافا قبل انجاز التحقيق، وأشدد على اجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيدا عن الضغط الاعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص .نحن سنتابع القضية وفق الاصول القضائية والأمنية ، ونشدد على وجوب أن تكون التحقيقات شاملة منذ لحظة انطلاق المركب وصولا الى ما حصل في عرض البحر، اضافة الى التشدد في متابعة ما حصل قبل انطلاق المركب، وايضا في مطالبة الاجهزة الامنية كافة بالتشدد في الامن الوقائي لتلافي حصول اي كارثة. ثقتنا كبيرة بحكمة الجيش وقيادته والتحقيقات التي ستقوم بها ، ونحن على ثقة بانها حريصة على الحفاظ على سلامة ارواح اللبنانيين جميع اللبنانيين، وفي الوقت ذاته حريصة على الحفاظ على صدقية التحقيقات التي ستقوم بها في هذا الملف.وقال: لقد حصلت عدة حوادث في ظرف متقارب وبشكل متتالي، وعلينا البحث في أسبابها وما اذا كان البعض منها مخططا له للنيل من هيبة الدولة ومن حماية المواطن، ومنها ما حصل في طرابلس والتداعيات التي جرت، والتعدي على وزير الطاقة ، واطلاق الصواريخ من الجنوب والحادثة التي وقعت في البقاع،وما حصل في عائشة بكار، والدخول على المطاعم في وسط بيروت، كلها حوادث تنال من هيبة الدولة وعلينا اتخاذ مواقف حازمة تجاهها في هذه الجلسة .

مقررات الجلسة



وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، قال وزير الاعلام زياد مكاري إنّه "تمّ تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة لذوي الضحايا".



وأضاف مكاري أنّه "تمّ تشكيل لجنة وزارية مهمتها إعداد مشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال وعرضه على مجلس الوزراء".



وأشار إلى أنّ "مجلس الوزراء أدان الاعتداء الذي تعرض له وزير الطاقة وطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعاقبة الفاعلين وإنزال العقوبات بحقّهم".

