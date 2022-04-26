بري يدعو لجلسة نيابية للنظر بطرح الثقة بوزير الخارجية

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفراء السويد آن ديسمور، الدنمارك ميرتي جول ، والنرويجي مارتن إترﭬيك والقائم بأعمال السفارة الفنلندية في لبنان آكاي كوبنين حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات .



كما استقبل بري رئيس المحكمة العسكرية العميد علي الحاج والأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمار الزين .



وكان بري قد عرض الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خلال لقائه مساءً رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بحضور الوزير السابق غازي العريضي .



على صعيد آخر دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الى جلسة عامة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٨ نيسان ٢٠٢٢ في قصر الاونيسكو للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين المقدم من بعض السادة النواب.