عملية الانقاذ والبحث عن مفقودي "مركب الموت" مستمرة!

أفادت"الوكالة الوطنية للاعلام" أن فرق القوات الجوية والبحرية والبرية في الجيش اللبناني تواصل عملية الانقاذ والبحث عن مفقودين جراء حادثة قارب الهجرة غير الشرعية الذي غرق قبل ثلاثة ايام قبالة شواطىء الميناء وبالتحديد بالقرب من جزيرة الفنار - رامكين.وقد تم انقاذ 45 راكبا وانتشال ثمانية جثث حتى الساعة.وتشهد مدينة طرابلس حالا من الحزن والاسى، فيما حركة السير فيها خفيفة نسبيا ، وقد فتحت المصالح والداوئر الرسمية والمحال التجارية ابوابها اليوم.